Antonella Elia torna single: “Con Pietro è finita, ho il cuore spezzato”

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri 23 novembre, i telespettatori hanno assistito a molti colpi di scena, tra questi l’inaspettato annuncio di Antonella Elia. All’inizio della puntata Alfonso Signorini ha chiesto agli opinionisti del reality come stavano, alla Elia ha poi chiesto in modo esplicito nuovi dettagli sulla sua situazione sentimentale. Questa la risposta di Antonella: “Ho il cuore spezzato. Con Pietro è finita, questa volta per sempre. Sono single”.

Era noto a tutti che il rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane non fosse sereno dopo la loro partecipazione a Temptation Island. I due in estate hanno messo alla prova il loro amore al reality delle tentazioni, insieme da un anno e mezzo la loro relazione sembrava essere stabile all’inizio del reality. Nel villaggio le cose tra loro hanno però preso una brutta piega, la loro relazione non è infatti sopravvissuta al reality delle tentazioni. Dopo Temptation Island Pietro e Antonella sono sempre rimasti in contatto. Lui ha provato in tutti i modi a riconquistare la sua fiducia e il suo cuore, a detta sua aveva capito di aver commesso un errore mancandole di rispetto.

Antonella Elia annuncia la fine della sua storia d’amore con Pietro al GF Vip

Poche settimane fa in un’intervista rilasciata a Confidenze Antonella Elia aveva rivelato che lei e Pietro Delle Piane si stavano frequentando di nuovo ma in modo diverso. Aveva poi aggiunto: “Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo. Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato.” Come mai i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore? L’attore non è riuscito a dimostrarle di essere cambiato? L’opinionista non si è lasciata trapelare alcun dettaglio sulla rottura, ha solo detto di essere di nuovo single e di avere il cuore spezzato.