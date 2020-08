Antonella Elia e Pietro sono tornati insieme? Pizzicati insieme al mare

Si torna a parlare di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i due hanno messo alla prova il loro amore nell’ultima edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Insieme da un anno e mezzo la loro relazione sembrava essere stabile all’inizio del reality delle tentazioni, nel villaggio le cose tra loro hanno però preso una brutta piega, la loro relazione non è infatti sopravvissuta al reality delle tentazioni.

Nel villaggio Pietro Delle Piane ha più volte offeso la fidanzata, in più occasioni ha parlato del fatto che lei non è mai diventata mamma nella vita, lui invece si sente completo e appagato perché un figlio ce l’ha. L’attore ha anche detto che Antonella ha solo lui altrimenti sarebbe completamente sola, tutte parole che hanno ferito non poco la Elia. La nota conduttrice non si aspettava affatto un simile atteggiamento da parte di Pietro a Temptation Island, nel villaggio lui potrebbe anche aver baciato la tentatrice Beatrice. Tantissima è stata la delusione provata da Antonella. Lui al falò di confronto le ha ripetutamente chiesto di perdonarlo, lei però ha preferito lasciare il programma da separati.

Pietro Delle Piane è riuscito a riconquistare Antonella Elia dopo Temptation Island?

Dopo il reality delle tentazioni Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono sentiti sempre, lui sta cercando di riconquistare la sua fiducia e il suo cuore. Ad oggi in che rapporti sono? I due sono tornati insieme? Il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola da oggi 5 agosto 2020, li ha pizzicati insieme al mare, non erano però in atteggiamenti affettuosi. Dalle facce delle Elia non sembra affatto che abbia già perdonato Pietro. Probabilmente i due stanno provando a riconciliarsi ma non è chiaro se siano già tornati ad essere una coppia. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto, riusciranno a riconciliarsi? Lo vedremo!