Antonella Elia sul rapporto con Pietro: “Ci stiamo frequentando di nuovo…”

Si torna a parlare di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i due hanno messo alla prova il loro amore nell’ultima edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Insieme da un anno e mezzo la loro relazione sembrava essere stabile all’inizio del reality delle tentazioni, nel villaggio le cose tra loro hanno però preso una brutta piega, la loro relazione non è infatti sopravvissuta al reality delle tentazioni.

Nel villaggio Pietro Delle Piane ha più volte offeso la fidanzata, parlando spesso del fatto che lei non è mai diventata mamma nella vita, lui invece un figlio ce l’ha ed è per questo che si sente completo e appagato. L’attore aveva anche detto che Antonella ha solo lui altrimenti sarebbe completamente sola, tutte parole che hanno ferito non poco la Elia. La nota conduttrice non si aspettava affatto un simile atteggiamento da parte di Pietro a Temptation Island, nel villaggio lui potrebbe anche aver baciato la tentatrice Beatrice. Tantissima è stata la delusione provata da Antonella. Lui al falò di confronto le aveva ripetutamente chiesto di perdonarlo, lei però ha preferito lasciare il programma da separati.

Ecco in che rapporti sono oggi Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Dopo il reality delle tentazioni Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono sempre rimasti in contatto. Lui sta cercando in tutti i modi di riconquistare la sua fiducia e il suo cuore perché ha capito di aver commesso un errore mancandole di rispetto. Ad oggi in che rapporti sono? Sono tornati insieme? A fare chiarezza in merito al loro attuale rapporto ci ha pensato la Elia in un’interista rilasciata a Confidenze.

Questo è ciò che la Elia ha detto: “Ci stiamo frequentando di nuovo ma in modo diverso. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo. Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato.” L’opinionista del Grande Fratello Vip ha poi concluso dicendo: “Ammetto che Pietro esercita su di me un fascino irresistibile. Se lo guardo negli occhi mi incanto”.