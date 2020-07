Antonella Elia in lacrime: “È come se Pietro volesse farmi del male”

Si torna a parlare di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i due stanno mettendo alla prova il loro amore a Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Insieme da un anno e mezzo la loro relazione sembrava essere stabile all’inizio del reality delle tentazioni, nel villaggio le cose tra loro stanno però prendendo una brutta piega.

Pietro Delle Piane non perde occasione per offendere la fidanzata, in più occasioni nel villaggio ha rimarcato sul fatto che lei non è mai diventata mamma nella vita, lui invece si sente completo e appagato perché un figlio ce l’ha. L’attore nella puntata andata in onda ieri 28 luglio 2020 ha ribadito ancora una volta che la Elia non ha un figlio e che ha solo lui altrimenti sarebbe completamente sola. Queste le sue parole: “Antonella è una comparsa nella sua vita, è sola. Se perde me è finita. A 56 anni è sola, io ho un figlio”. Mentre parlava con una tentatrice Delle Piane ha poi detto che davanti a lui Antonella crolla, così come tutte le donne.

Antonella Elia in lacrime a Temptation Island, le parole di Pietro la fanno stare male

A Temptation Island dopo aver ascoltato le parole del fidanzato Antonella Elia non è riuscita a trattenere le lacrime, non riesce a capire perché lui continui ad offenderla. Nel villaggio si è lasciata andare ad uno sfogo con Filippo Bisciglia, queste le sue parole: “È come se Pietro volesse farmi del male. Dice delle cose da sbruffone. Non l’ho mai denigrato in nessun modo. Lui, invece, è come se godesse nel denigrare le mie cose private. Rimarca cose che non dovrebbe perché se mi amava tanto da volermi sposare, adesso perché mi odia? Vedo un estraneo. Oggi ha detto che quando lo vedrò, crollerò. Proprio non mi conosce”. L’ultima puntata del reality delle tentazioni andrà in onda domani, 30 luglio su Canale 5. In moltissimi sono curiosi di scoprire cosa succederà tra Pietro e Antonella durante il loro falò di confronto, i due resteranno insieme o lasceranno il programma separati?