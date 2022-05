Antonella Elia svela: “Al GF Vip come opinionista? È stato un fallimento”

È andata in onda ieri su Italia Uno l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, tra gli opinionisti anche Antonella Elia. In un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano ha fatto sapere che la tv ‘dursiana’ le piace, a detta sua Barbara d’Urso al centro mette la sua umanità e il suo cuore. Ha poi detto che le piace far sorridere, stuzzicare e provocare reazioni.

Lo scorso anno Antonella Elia ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip nei panni di opinionista, ma lo considera un fallimento. In merito a ciò ha rivelato: “Non sono stata riconfermata. Sono stati gentili, mi hanno detto: “Preferiamo cambiare”. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata.” Ha raccontato di non essersi sentita difesa quando Alfonso Signorini si dissociò da alcune sue parole, per lei è stato un momento doloroso e ne ha molto sofferto. A detta sua per essere all’altezza si fa sempre in quattro e in quel momento non accettò le sue parole. Ci ha tenuto però a precisare che dopo quell’episodio lei e il noto conduttore hanno chiarito, lei gli vuole molto bene.

Dare opinioni le piace molto, spesso in questi anni le è stato proposto il ruolo di opinionista. In merito a ciò ha fatto sapere che lei le cose non le manda mai a dire, spesso dice cose pesanti e in modo più aggressivo di quanto non siano, ma questo fa parte di lei. Ha continuato dicendo che è molto istintiva, non ha freni inibitori e non calcola sempre i rischi, per questo spesso ne paga le conseguenze. Antonella Elia ha poi concluso dicendo: “Io sono questa. Dico le cose in malo modo? Sì. Ma vengo scelta anche per questo.