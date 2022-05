Lulù Selassié, retroscena dopo la rottura con Manuel: “Mai avuto privacy”

In un’intervista concessa nell’ultimo numero del settimanale Chi Lulù Selassié ha parlato ancora della rottura con Manuel Bortuzzo. Ha confermato che è stato lui a mettere fine al loro amore, rivelando anche che l’ha da poco bloccata su Whatsapp. Pensa che i due dovrebbero avere un confronto dopo la fine della loro relazione, perché in questo modo sembra che il loro amore non abbia avuto alcun valore.

Dispiaciuta e delusa per come sono andate le cose tra loro, l’ex gieffina si è scagliata ancora contro Franco Bortuzzo, il padre di Manuel. A parer suo sin dal primo momento ha fatto di tutto per ostacolarla, da lui, dai suoi familiari e anche dagli amici l’ex fidanzato ha subito grandi pressioni che l’hanno allontanato da lei. Lulù Selassié ha poi fatto sapere che il padre dell’ex gieffino era una presenza troppo ingombrante nel loro rapporto, tra le varie cose ha detto: “Noi non abbiamo mai avuto privacy. Il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. Manu ha bisogno di sentirsi autonomo e indipendente, ma il padre gli stava addosso.”

La casa di Manuel è separata solo da una scala a chiocciola da quella dei suoi genitori, suo padre si sentiva quindi libero di recarsi da loro senza mai avvisare, questo la faceva sentire continuamente a disagio, anche quando si ritagliavano momenti di intimità. Lulù Selassié è convinta che sia stato proprio il padre di Manuel Bortuzzo la causa della loro crisi, pensa che se non fosse stato per lui la loro storia d’amore non sarebbe finita.

