GF Vip, Alex Belli nella bufera per la battuta sulla disabilità di Bortuzzo

Alex Belli si è ritrovato al centro di moltissime critiche e polemiche nelle ultime ore. Il motivo? Al Grande Fratello Vip ha fatto una battuta sulla disabilità di Manuel Bortuzzo che non è andata giù ai telespettatori. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Soleil Sorge il gieffino ha immaginato un musical con tutti i suoi compagni di avventura, dove all’improvviso cadevano tutti, uno alla volta.

Ridendo Soleil Sorge ha detto che sarebbe stato Davide l’ultimo concorrente a cadere a terra nel musical, Alex Belli è però intervenuto dicendo: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“. Una battuta fatta forse senza cattiveria nei confronti delle condizioni del nuotatore ma che ha comunque scatenato una vera polemica sul web. Nelle ultime ore in moltissimi stanno chiedendo alla redazione del Grande Fratello Vip di punire l’attore per la battuta di cattivo gusto fatta nei confronti di Bortuzzo, c’è chi chiede la squalifica.

Alex Belli rischia la squalifica al GF Vip? Finisce nella bufera per la battuta su Bortuzzo

Sul profilo Instagram di Manuel Bortuzzo il suo team ha pubblicato il video che ritrae Alex Belli mentre fa la battuta. Nella didascalia si legge: “Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti“.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda domani, venerdì 5 novembre su Canale 5. Cosa deciderà di fare la produzione del reality? Ci saranno davvero dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Alex Belli? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

