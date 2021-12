GF Vip, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo abbandonano il reality

Va in onda stasera una nuova puntata del Grande Fratello Vip, sembra essere ormai una certezza l’addio di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. La 27esima puntata del reality sarebbe dovuta essere l’ultima, ma la finale è stata posticipata al 14 marzo 2022. I concorrenti della sesta edizione sono tutti disposti a restare nella casa più spiata d’Italia altri tre mesi?

I gieffini sanno già da un po’ che il reality sarebbe durato più a lungo, ma fino a qualche giorni fa non avevano avuto alcuna notizia in merito al prolungamento. Da settimane si parla di questo nella casa, alcuni concorrenti non hanno nessuna intenzione di restare ancora al Grande Fratello Vip. Tra questi, Aldo Montano è stato uno dei primi a far sapere che la sua esperienza non proseguirà. Ci ha tenuto a precisare che non si tratta per lui di un trampolino di lancio per una carriera televisiva, dunque non ha motivo di restare. Lo schermitore non vede l’ora di poter riabbracciare la sua famiglia e trascorrere con loro il Natale.

Anche Manuel Bortuzzo abbandona il GF Vip insieme ad Aldo Montano?

Anche Manuel Bortuzzo a quanto pare abbandonerà il Grande Fratello Vip durante la puntata di stasera. Di recente è stato il padre a lasciar intendere che a causa di alcuni importanti impegni non potrà restare nella casa più spiata d’Italia. Quali? Deve allenarsi per le prossime Paralimpiadi. Inoltre, deve dedicarsi al lancio del film dedicato alla sua vita, Rinascere, coprodotto da Moviheart e Rai Fiction. Oltre a loro altri concorrenti lasceranno stasera il reality? Questo non ci è dato saperlo ancora con certezza, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di stasera per scoprire cosa decideranno di fare tutti i concorrenti della sesta edizione.

