Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip? Il padre Franco è preoccupato

Manuel Bortuzzo, pochi giorni fa, ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip tra il 14 e il 17 gennaio.

La conferma ufficiale, però, arriva dal padre Franco Bortuzzo.

In una recente intervista, l’uomo ha rivelato che anche se il ragazzo deciderà di abbandonare il reality non avrà nessuna penale.

“Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute”, ha spiegato Bortuzzo, “Manuel è dimagrito 6 o 7 chili”, ha detto Franco Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip

Franco Bortuzzo ha continuato l’intervista rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“Come va? Malissimo. Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”, ha sottolineato il padre.

Quello che preoccupa il padre, oltre ai problemi di salute di Manuel, sono anche altri problemi legati alla convivenza in casa, non più idonea per il ragazzo.

“Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio. Adesso che non c’è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa”.

In merito alla frase espressa da Katia Ricciarelli, Franco ha detto: “Non è per quello… Manuel non penso sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più”.

I dubbi di papà Franco sulla storia con Lulù Selassié

Il padre di Manuel Bortuzzo continua ad avere forti perplessità su questa love story, nonostante i due ragazzi appaiono inseparabili da qualche giorno.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, Franco ricorda la giovane età dei ragazzi e che hanno una lunga vita davanti a loro, fatta di non poche difficoltà.

Continua dicendo che se Manuel ha cambiato idea su Lulù avrà avuto i suoi buoni motivi.

Come padre, però, sente di dovergli fare delle raccomandazioni.

Tra queste, rimanere coerente con ciò che ha detto, in particolare su frasi importanti dette alla ragazza.

Franco è anche contento, per il fatto che Manuel sia riuscito a trovare una persona che lo riempie di attenzioni e lo fa stare bene, vedendo una maggiore serenità nei suoi occhi.