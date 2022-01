Grande Fratello Vip: incrinata l’amicizia tra Manuel Bortuzzo e Soleil

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 10 gennaio, ha visto una spaccatura tra le inquiline presenti in casa.

La Casa si trova attualmente divisa in due fazioni principali.

Da una parte il gruppo formato da Manila, Katia, Soleil e Davide mentre dall’altra ci sono le sorelle Selassié, Manuel, Miriana e Nathaly.

Manuel ha attirato su di sé molte critiche nelle ultime ore, in particolare per la sua condotta.

Nonostante il presunto chiarimento, una storia amicizia sembra ormai incrinata.

Grande Fratello Vip: amicizia finita?

Manuel Bortuzzo durante la nomination ha deciso di mandare Soleil Sorge al televoto.

“Nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio”, ha detto Manuel in diretta.

Dopo la puntata, Soleil si è sfogata con Katia Ricciarelli dicendosi dispiaciuta dell’accaduto.

“Si è fatto intortare, poi mi ha sempre detto cose diverse da quelle dette lì dentro. Ci sono rimasta proprio male. Di tutte le posizioni che poteva prendere, quella nei miei confronti è stata brutta. Ha sempre quella energia addosso, attaccata qua, dopo un po’ che ti entra la cimice nell’orecchio“, ha detto Soleil a Katia.

Katia ha così risposto: “Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo ritrovo più. Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre avuto l’affetto da tutti.“. Ha poi concluso, con amarezza: “Sembra diventato quasi cattivo. Non lo so”.

I dubbi di papà Franco sulla storia con Lulù Selassié

Il padre di Manuel Bortuzzo continua ad avere forti perplessità su questa love story, nonostante i due ragazzi appaiono inseparabili da qualche giorno.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, Franco ricorda la giovane età dei ragazzi e che hanno una lunga vita davanti a loro, fatta di non poche difficoltà.

Continua dicendo che se Manuel ha cambiato idea su Lulù avrà avuto i suoi buoni motivi.

Come padre, però, sente di dovergli fare delle raccomandazioni.

Tra queste, rimanere coerente con ciò che ha detto, in particolare su frasi importanti dette alla ragazza.

Franco è anche contento, per il fatto che Manuel sia riuscito a trovare una persona che lo riempie di attenzioni e lo fa stare bene, vedendo una maggiore serenità nei suoi occhi.