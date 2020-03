GF Vip, Alfonso Signorni spiega: “Ecco perché il reality non verrà sospeso”

È andata in onda ieri 11 marzo la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. È stata una puntata decisamente diversa rispetto a tutte le altre, a causa del Coronavirus il conduttore ha condotto la puntata dagli studi di Cologno Monzese, uno studio vuoto. Poco prima della diretta il presidente Conte ha fatto un altro discorso per annunciare nuove norme restrittive per combattere il virus. Signorini ha riportato alcune sue parole, dicendo che bisogna stare distanti oggi per abbracciarsi più forte domani.

Alfonso Signorini era visibilmente provato, durante la diretta ha spiegato come mai il Grande Fratello Vip non è stato sospeso come è successo per molti altri programmi per il Coronavirus. Il presentatore del reality e la produzione hanno riflettuto a lungo sulla possibilità di sospendere il reality o continuare ad andare in onda. Alla fine hanno deciso di andare in onda per consentire ai telespettatori di distrarsi. Signorini ha precisato che non vogliono essere un’alternativa alla cronaca e all’informazione che sono fondamentali, vogliono solo essere uno stacco, qualche ora di pausa per farsi anche una sana risata. Tra le tante cosa ha infatti detto: “Vi regaleremo qualche momento di sana spensieratezza, perché ci crediamo e perché bisogna credere sempre alla vita”.

Alfonso Signorini ha spiegato perché il Grande Fratello Vip non è stato sospeso

In studio con Alfonso Signorini c’era anche Pupo durante la diretta della 16esima puntata del Grande Fratello Vip. A detta sua il reality è sempre stato un esperimento sociale e lo diventa anche in questa situazione così delicata. L’opinionista ha continuato dicendo che al Grande Fratello Vip vince chi resta di più nella casa, pensa che anche la gente da casa deve abituarsi a rimanere più in casa in questo momento. Ha poi concluso dicendo: “Quando i ragazzi sono entrati dentro la Casa c’era un mondo, quando usciranno troveranno un’altra situazione”.