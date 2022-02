Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo squalificata?

Nathaly Caldonazzo sta affrontando alcuni giorni difficili e movimentati all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

La showgirl e attrice è a rischio eliminazione per la nomination ricevuta durante l’ultima puntata.

Tuttavia, tra gli spettatori c’è un dubbio che aleggia nell’aria, ovvero se la donna sarà eliminata per il volere del pubblico o squalificata a seguito di alcune frasi pronunciate.

Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo fuori dal programma?

Da ore si parla sono di lei e tra i coinquilini della casa c’è la certezza che Nathaly Caldonazzo venga eliminata direttamente dalla produzione del Grande Fratello Vip.

Ieri, le regie del reality, hanno cercato in tutti i modi di arginare e censurare alcune immagini, ma gli spettatori hanno notato il caos scatenato all’interno della casa.

Parlando con Alessandro Basciano, l’attrice si è ritrovata a commentare alcune frasi: “Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato”, ha detto la donna, augurandosi che possano non trasmetterlo.

Ancora sconosciuto l’argomento a cui si riferisce la Caldonazzo.

Una cosa è certa perchè la donna avrebbe “sbroccato”: “Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”, ha commentato parlando con Basciano.

Il confronto con Miriana Trevisan

Nathaly ha avuto un confronto anche con Miriana Trevisan in merito ad alcune incomprensioni che negli ultimi giorni le hanno portate ad allontanarsi sempre di più.

“Io non ti ho mai voluto lasciare da sola, ti sentivo io distante”, ha detto la Trevisan. Qualcuno avrebbe anche riferito a Nathaly il commento di Miriana che avrebbe detto: “Mi sta proprio antipatica.” L’attrice ha quindi aggiunto: “Ti dico di non mischiarti con ragazzine, vola più alto. Io le vedo come mia figlia ma c’è una vittoria che fa gola”.

Entrambe hanno sofferto per le voci giunte sul loro conto da terze persone.

“Ti vedo freddissima”, ha dichiarato la Trevisan.

“Grazie, mi arrivano queste cose, non è che mi fa piacere!”, ha commentato la Caldonazzo. Nel frattempo attorno a Nathaly aleggia anche un altro giallo legato alla scomparsa di cibo. Parlando proprio con Miriana, l’attrice ha chiesto alla donna di credere alla sua buona fede e di non lasciarsi influenzare dalle insinuazioni degli altri inquilini: “Sei una delle poche che non dovrebbe avere dubbi su di me!”.