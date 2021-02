GF Vip Alda D’Eusanio, Signorini parla della squalifica: “Affermazioni gravi”

Alda D’Eusanio nei giorni scorsi è stata costretta ad abbandonare il Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffina era entrata nella casa più spietata d’Italia da una settimana. Tante sono state le frasi offensive e fuori luogo pronunciate durante il suo breve percorso. La D’Eusanio è stata più volte richiamata, ha anche avuto la possibilità di restare nella casa grazie ad un televoto flash nonostante erano in molti a pensare che sarebbe dovuta uscire.

Il suo percorso si è prolungato solo di qualche giorno. Nella casa ha infatti continuato a lasciarsi sfuggire gravi affermazioni ed è per questo che la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di squalificarla immediatamente sabato scorso, senza aspettare la messa in onda della 38esima puntata andata in onda ieri sera. Alfonso Signorini a inizio puntata si è subito soffermato a parlare della squalifica di Alda D’Eusanio. Tra le varie cose ha detto: “Nonostante i ripetuti richiami del Grande Fratello fatti in questa settimana, lei si è lasciata sfuggire tutta una serie di affermazioni molto gravi.” Il conduttore ha continuato dicendo che l’ex gieffina ha detto cose sgradevoli e offensivi nei confronti di persone che non c’entrano nulla con il reality.

Alda D’Eusanio squalificata al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ci ha tenuto a far sapere che il Grande Fratello Vip si dissocia dalle gravi affermazioni pronunciate da Alda D’Eusanio. A detta sua tutto ciò va in contrasto con lo spirito del reality ed è per questo che era giusto che l’ex gieffina lasciasse la casa più spiata d’Italia. Sono state davvero tante le frasi gravi dette durante il suo percorso. Tra queste ha anche insinuato che Laura Pausini resta con il compagno anche se lui la mena. La produzione del reality non ha potuto più ignorare la gravità delle cose dette dalla D’Eusanio ed è per questo che è stata squalificata.