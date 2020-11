GF Vip, Patrizia De Blanck confessa di aver violato il regolamento

Al centro del gossip e delle polemiche nelle ultime ore Patrizia De Blanck, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La sedicesima puntata del reality è andata in onda ieri 9 novembre, a quanto pare durante le nomination la Contessa ha violato il regolamento previsto dal reality.

La Contessa ieri sera ha votato Stefania Orlando, al conduttore ha spiegato di averla votata perché di recente avevano discusso e lei era stata un po’ maliziosa nei suoi confronti. Ha poi aggiunto che visto che l’avevano già votata tutti ha deciso di votarla anche lei. A detta sua voto più voto meno non cambiava molto. Antonella Elia ad Alfonso Signorini ha fatto notare che la motivazione di Patrizia De Blanck faceva pensare ad un accordo tra alcune gieffine, altrimenti lei come faceva a sapere che anche loro l’avrebbero votata? Il regolamento prevede che il concorrente da nominare venga scelto prima di scoprire cosa hanno deciso di votare gli altri.

Al GF Vip Patrizia De Blanck rivela di aver violato le regole del reality

Dietro il comportamento di Patrizia De Blanck non si nasconde nessun accordo con gli altri concorrenti. La gieffina nella notte ha infatti ammesso cosa ha fatto davvero durante le nomination. La Contessa, nonostante sia contro le regole del Grande Fratello Vip, ha confessato a Stefania di aver tenuto due carte, quella di Adua e quella di Stefania. Alla fine ha nominato la Orlando. A Stefania ha spiegato di averla votata solo quando ha visto che sarebbe andata in nomination a prescindere dal suo voto. Dopo la rivelazione fatta dalla De Blanck nella casa più spiata d’Italia, la produzione deciderà di prendere un provvedimento nei suoi confronti per aver violato il regolamento? Non ci resta che attendere per scoprire se la gieffina verrà punita oppure no.