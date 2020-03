Alessia Mancini e Flavio, rivelazione a Verissimo: “Abbiamo perso un figlio”

Alessia Mancini è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 7 marzo su Canale 5, dove si è lasciata sfuggire una confessione della sua vita privata mai svelata fino ad ora. Insieme a lei era presente anche il marito Flavio Montrucchio. Nel corso della loro intervista di coppia la nota showgirl ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo anni fa.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno vissuto un momento molto doloroso dopo la perdita del figlio, una perdita avvenuta prima della nascita del loro secondo figlio, Orlando. L’attore ha raccontato un aneddoto a Silvia Toffanin che risale a molti anni fa. Alla conduttrice ha detto che prima di convolare a nozze lui e la moglie hanno fatto un viaggio a Dubai. Nella piscina dell’hotel hanno conosciuto un uomo che sembrava scozzese, stava bevendo birra. La showgirl è intervenuta dicendo che l’uomo le ha fatto i complimenti per la collana che Flavio le aveva regalato, lei però non indossava nessuna collana in quel momento. Alla Toffanin ha raccontato che il marito le aveva regalato la collana il giorno prima, ma non l’aveva indossata per andare in piscina.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno perso un bambino, ecco cosa hanno detto a Verissimo

Quell’uomo che la coppia ha incontrato aveva previsto il loro futuro di coppia. Flavio Montrucchio ha fatto sapere che quella persona aveva detto loro che si sarebbero sposati presto e che avrebbero avuto tre figli, loro però ne hanno avuti due. Dopo le parole del marito, Alessia Mancini ha detto: “Invece no, uno l’ho perso. Questa è una cosa che nessuno sa“.Silvia Toffanin ha chiesto alla showgirl di parlare del suo aborto spontaneo, non ne era a conoscere e non si aspettava che avrebbe svelato una notizia simile. La Mancini ha concluso dicendo: “A volte può capitare che ci siano delle interruzioni volontarie. Però non ci siamo dati per vinti e subito dopo è arrivato Orlando. Certo rimane quel vuoto ma due figli lo colmano“.