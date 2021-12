Grande Fratello Vip: scoppia la lite tra Lulù e Sophie

Nuova lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Questa volta le protagoniste dello scontro sono Lulù Selassié e Sophie Codegoni.

Il motivo? Una battuta infelice fatta dall’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti di Jessica.

Grande Fratello Vip: lite tra Lulù e Sophie

Duro il botta e risposta tra le due ragazze: “Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica” ha dichiarato Sophie.

Immediata la reazione di Jessica: “Non mi aspettavo alcune battute da te, mi hai imitato. Non mi è piaciuto questo comportamento”.

A questo punto i toni si sono alzati e Lulù si è scagliata contro Sophie per difendere la sorella Jessica.

“Ma cosa sono queste urla? Non stiamo al mercato. Ma quali battutine? Stiamo tranquille. Se avevamo un problema manco ti parlavamo. Ma basta”. “Mi parlate come se avessi rubato il fidanzato a qualcuno! Mi fate sempre battute, è tutto il giorno” ha risposto Sophie.

“Volete giocare con le frecciatine? Va bene, rispondo con le frecciatine anche io. Io sono buona e cara, ma dopo mi rompo. Adesso divento sarcastica anche io e fidati che sono tremenda. “Ma chi le fa? A me non interessa fare questi giochi. Ma io sto pensando ai ca**i miei” ha concluso Lulù abbandonando la conversazione.

Katia Ricciarelli dura con Lulù

Katia Ricciarelli non sopporta che Lulù non aiuti in cucina e spesso non rispetta neanche i turni stabiliti da Manila Nazzaro.

Nel corso dell’ultima diretta andata in onda lunedì 27 dicembre la sorella della principessa etiope, Clarissa Selassié, si è scagliata duramente contro la Nazzaro accusandola di essere una ‘vipera travestita da angioletto’.

Tra le varie cose Katia ha detto che Lulù è una ‘carogna’ e si chiede inoltre come faccia Manuel Bortuzzo a stare con lei.

Manila d’accordo con lei ha detto che l’ha molto delusa.

Riferendosi poi a tutte e tre le sorelle Selassié la Ricciarelli le ha accusate di essere ‘tre carognette’.

Visibilmente ferita e delusa Manila Nazzaro ha fatto sapere di esserci rimasta molto male anche con Jessica, queste le sue parole: “Pure Jessica, io le sono stata accanto di cuore, l’ho aiutata. Tutto questo è stato veramente ingiusto”.