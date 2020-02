Carlotta Maggiorana ha lasciato il GF Vip: “È giusto che abbandoni il gioco”

È andata in onda ieri 3 febbraio la nona puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Carlotta Maggiorana ha scelto di lasciare la casa più spiata d’Italia. L’ex gieffina da settimane mostrava sofferenza nella casa, ai suoi compagni di avventura continuava a dire di voler abbandonare il reality perché non riusciva più a sopportare la distanza dalla sua famiglia.

Durante la diretta di ieri l’ex Miss Italia in lacrime ha spiegato ad Alfonso Signorini di aver avuto anche degli attacchi di panico al Grande Fratello Vip, ha poi ribadito la sua intenzione di abbandonare il reality. Carlotta Maggiorana ha ringraziato il conduttore per averle dato l’opportunità di partecipare al reality, a detta sua è stata un’avventura meravigliosa. L’ex gieffina ha aggiunto: “Mi ha fortificata, però dopo un mese dove mi sento chiusa… come una farfalla quando sotto a un bicchiere di plastica. Ho avuto anche degli attacchi di panico ed è giusto che io abbandoni il gioco ora”. Signorini si è detto dispiaciuto, le ha detto che ci teneva alla sua presenza nella casa. Le ha però detto di volerla vedere serena ed è per questo che ha accettato la sua decisione senza chiederle di provare a rimanere in gioco.

Carlotta Maggiorana ha abbandonato il GF Vip

Carlotta Maggiorana dopo essere tornata in salotto dagli altri gieffini li ha ringraziati perché nella casa ha conosciuto persone bellissime. L’ex gieffina ha detto ai suoi compagni di avventura che spera di rivederli quando anche loro usciranno dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia ai concorrenti della quarta edizione del reality ha poi detto che ognuno di loro le ha regalato un pezzo del loro cuore. Dopo averli salutati l’ex gieffina ha lasciato la casa più spiata d’Italia.