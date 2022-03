Manuel Bortuzzo e l’intimità con Lulù: come è stata la loro prima notte

È nata una grande storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Sin dall’inizio l’intesa tra loro era stata palese, prima di trovare un vero equilibrio però tanti sono stati i battibecchi e le rotture. Tra i due sembrava essere giunto tutto al capolinea quando improvvisamente lui ha capito di voler stare con la principessa etiope e di essere innamorato di lei.

Nella casa la coppia si è ritagliata molti momenti fatti di coccole, dolcezze e tenerezze, la loro relazione ha appassionato moltissimi telespettatori. Come procede tra loro dopo il Grande Fratello Vip? I due sono inseparabili, si godono la loro bellissima storia d’amore lontano dalle telecamere e sono super innamorati. Sui social condividono spesso momenti del loro quotidiano con i tantissimi fan che li sostengono e li amano.

Dopo il reality Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono andati a convivere a casa dell’ex gieffino, non vogliono più stare lontani. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv lui ha dedicato speciali parole alla fidanzata dicendo che ha rivoluzionato la sua vita, insieme non si annoiano mai. Il loro è un rapporto molto passionale, il nuotatore si è anche lasciato sfuggire qualche dettaglio sulla loro intimità. Riferendosi alla prima notte che hanno trascorso insieme dopo il reality ha detto: “Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse.”

In futuro i due potrebbero anche metter su famiglia, in merito a ciò ha rivelato che ricorreranno alla fecondazione assistita quando sarà il momento giusto. Prima di innamorarsi della principessa etiope la paternità era una cosa a cui Manuel Bortuzzo non aveva mai pensato, ha poi concluso dicendo: “Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi.”