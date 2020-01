Rosa Perrotta e Pietro, intimità in crisi? L’ex tronista fa chiarezza

Al centro del gossip ancora una volta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata poco più di due anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due pochi mesi fa sono diventati genitori per la prima volta, ad oggi si mostrano più innamorati e felici che mai sui loro profili Instagram.

Da quando è nato Dodo il rapporto di coppia tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta è molto cambiato, a farlo sapere è stata l’ex tronista in un’intervista concessa al settimanale Chi poche settimane fa. L’ex tronista aveva fatto sapere che il compagno non l’ha sfiorata per mesi. La nascita del figlio ha rappresentato un grosso cambiamento, i due dovevano abituarsi a tutto ciò. Ieri, tramite una Instagram Stories la Perrotta ci ha tenuto a fare chiarezza in merito alle sue dichiarazioni, parole che hanno fatto molto discutere. In molti hanno pensato che fossero in crisi, lei ci ha tenuto però a precisare che non è affatto così.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta non sono in crisi, parla l’ex tronista

Rosa Perrotta ha fatto sapere che sul web sono circolati molti articoli in merito alla presunta crisi tra lei e Pietro Tartaglione. A detta sua sono stati scritti molti titoli acchiappalettori che li hanno fatti anche sorridere molto. L’amata e nota influencer su Instagram ha spiegato: “I titoli per invogliare le persone a leggere vanno bene, però poi c’è la verità. Se ci volevano in crisi per fare un po’ di gossip, va bene, poco importa. La gente non vede l’ora di parlare di crisi e tradimenti”. La Perrotta ai suoi fan ha detto di aver parlato della situazione difficile che una donna può vivere dopo il parto. A detta sua il corpo e la psiche cambiano, una donna non riconosce più il suo corpo.

La compagna di Pietro Tartaglione ha affrontato tali argomenti per far capire agli uomini che devo avere pazienza dopo una cosa così importante, perché solo una donna sa quello che attraversa. Rosa Perrotta, in merito al suo rapporto con il compagno, ha poi concluso dicendo: “Da qui a dire che io ho un problema con il mio uomo, passa l’oceano”.