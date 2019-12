Rosa Perrotta svela: “Pietro non mi ha sfiorata per mesi, ne soffre”

Al centro del gossip ancora una volta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata poco più di due anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due pochi mesi fa sono diventati genitori per la prima volta, ad oggi si mostrano più innamorati e felici che mai sui loro profili Instagram.

Da quando è nato Dodo il rapporto di coppia tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta è molto cambiato, a farlo sapere è stata l’ex tronista in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da domani 25 dicembre. La Perrotta ha confessato che da quando è diventata mamma ha subito un calo del desiderio allucinante. In merito a ciò ha svelato: “Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima.” Rosa ha poi aggiunto: “Il mio uomo ne soffre. All’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio”. Ad ogni modo non vuole prenderla come se fosse una patologia, probabilmente i due si devono ancora adattare al grande cambiamento che il loro rapporto sta vivendo da quando sono diventati genitori.

Rosa Perrotta parla della sua intimità con Pietro Tartaglione dopo la nasciata di Dodo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso di rimandare il loro matrimonio quando lei ha scoperto di essere incinta. In più occasioni avevano detto che sarebbero convolati a nozze dopo l’estate, ma ad oggi non sono ancora diventati marito e moglie. L’ex tronista sembra aver cambiato idea sul matrimonio, vuole aspettare. Nel corso dell’intervista ha fatto sapere che se fosse per Pietro si sposerebbero subito, a lei piacerebbe però che il piccolo Dodo portasse le fedi all’altare, ciò lascia intendere che le nozze sono ancora lontane.