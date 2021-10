Lulù Selassiè, rivelazione piccante al GF Vip: cosa faceva con i suoi ex

Lulù Selassiè si è lasciata sfuggire una piccante rivelazione al Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. La gieffina e la sorella Clarissa hanno iniziato a parlare di ex fidanzati durante una chiacchierata con Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi. Ciò che hanno rivelato ha spiazzato i gieffini.

Riferendosi alle passate relazioni sentimentali della sorella Clarissa Selassiè ha rivelato che Lulù nel suo cellulare ha una cartella segreta dove tiene delle particolari fotografie dei suoi ex fidanzati, con ironia ha detto che le colleziona. Nicola e Gianmaria visibilmente stupiti all’inizio pensavano che si trattasse solo di una battuta, poco dopo è stata le stessa Lulù Selassiè a far sapere che la sorella diceva la verità. La gieffina ha fatto sapere che dentro questa cartella segreta ci sono solo foto che scatta in certi momenti perché vuole avere un ricordo dei ragazzi che frequenta.

Lulù Selassiè ha poi spiegato che durante quei momenti, si riferiva a momenti molto intimi, chiede ai ragazzi di aspettare perché vuole scattare una foto e loro glielo permettono. Ha poi aggiunto che solo due o tre ragazzi le hanno detto di no. Gli altri non si sono mai vergognati, le dicevano subito di si. La piccante rivelazione della gieffina non è certo passata inosservata, sui social gli utenti si stanno scatenando. La questione uscirà stasera durante la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

