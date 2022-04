Lulù Selassié e Manuel si sono lasciati, lei svela come lo ha saputo

È giunta già al capolinea la storia d’amore nata tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. A rivelare per primo la novità è stato lui dicendo che quella della casa del GF resta una bellissima parentesi che però non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.

Anche l’ex gieffina ha confermato la fine della loro relazione, dicendo chiaramente che la rottura è arrivata a causa di terze persone. Il suo era un riferimento alla famiglia di Manuel Bortuzzo, non è infatti un segreto che non abbiamo mai accettato il loro amore. Tramite una Instagram stories Lulù Selassié è tornata a parlare della storia finita con il nuotatore e ha anche svelato come ha saputo di essere di nuovo single.

Parlando del padre di Manuel la principessa etiope ha detto che né lui né la sua famiglia hanno manifestato simpatia per lei durante il Grande Fratello Vip. Sperava che nella vita reale avrebbero cambiato idea e atteggiamento ma così non è stato. Ha poi fatto sapere che non è stato lui a smettere di seguire su Instagram lei e la sorella Clarissa, ma sono state loro a bloccarlo, non ha però voluto rivelare il motivo.

Lulù Selassié ha poi fatto sapere che l’ha molto ferita il modo in cui ha scoperto che la storia d’amore tra lei e Manuel Bortuzzo era finita. In merito a ciò ha detto: “Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita… e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’ansa, mi ha fatto tanto male.” Ci ha tenuto però a precisare che l’unica cosa che non riuscirà mai a fare è ferirlo, questa è l’ultima cosa che vuole.