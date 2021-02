Rita Dalla Chiesa, Antonella Elia aggressiva? “Rischia di rovinarsi…”

Si torna a parlare di Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Sono in molti a pensare che spesso esagera con i concorrenti, la Elia dice sempre ciò che pensa senza troppi giri di parole e spesso è davvero dura, questo a molti non piace.

A dire la sua in merito all’atteggiamento di Antonella Elia nei panni di opinionista del Grande Fratello ci ha pensato Rita Dalla Chiesa. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv la nota conduttrice ha fatto sapere che quasi non riesce a riconoscere la showgirl. Ha ricordato che in passato ha affiancato grandi personaggi del mondo dello spettacolo ed era semplice gentile e ironica. Adesso invece risulta spesso troppo aggressiva in televisione. Secondo la conduttrice sembra che Antonella ce l’abbia con qualcuno, ma forse è arrabbiata solo con se stessa. Pensa che nell’ultimo anno e mezzo a causa della fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane lei abbia molto sofferto e continua ancora oggi a soffrire. Ha poi aggiunto: “Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne”.

Rita Dalla Chiesa ha commentato anche lo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Pensa che l’opinionista del Grande Fratello Vip fosse in buona fede ed è convinta che ci sia rimasta male quando ha scoperto che la gieffina ha lottato contro un tumore. A detta sua avrà provato molto dispiacere per aver urtato la sensibilità della De Grenet, anche se non le ha chiesto scusa. Rivolgendosi alla Elia la conduttrice ha poi concluso dicendo che dovrebbe stare attenta perché “rischia di rovinarsi la carriera”.