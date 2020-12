Antonella Elia ha cacciato Pietro di casa, c’era la Polizia: lui fa chiarezza

Si torna a parlare della fine della storia d’amore tra Antonella Elisa e Pietro Delle Piane, ad annunciare la loro rottura è stata lei poche settimane fa durante una diretta del Grande Fratello Vip. L’opinionista della quinta edizione del reality aveva detto ad Alfonso Signorini di essere di nuovo single e di avere il cuore spezzato. Al conduttore aveva rivelato che la sua storia d’amore con Pietro è finita per sempre questa volta.

L’ex fidanzato di Antonella Elia è stato ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, nella puntata andata in onda ieri 6 dicembre su Canale 5. A detta sua è ancora innamorato dell’ex ma sa di averla delusa, ci ha tenuto però a precisare che non c’è stato alcun tradimento da parte sua. La conduttrice ha rivelato a Pietro Delle Piane di aver ricevuto una lettera da parte di una donna che abita nei pressi dell’appartamento della Elia. Questa avrebbe rivelato di aver visto la Polizia a casa della showgirl quando la storia d’amore con Pietro è giunta al capolinea. Ha poi fatto sapere di avere anche dei video che è disposta a vendere a un’enorme cifra.

Pietro Delle Piane è stato cacciato di casa da Antonella Elia? Ecco cosa ha detto lui a Domenica Live

Pietro Delle Piane ha fatto sapere che quella sera, dopo aver litigato in modo alquanto animato con Antonella Elia la Polizia è davvero intervenuta a casa della sua ex. Ci ha tenuto però a spiegare come sono andate davvero le cose. Stando alle sue parole mentre discutevano ha lanciato con molta forza il telefono dell’ex fidanzata, a causa della violenta botta è partito l’Sos. Le sue parole non hanno convinto Barbara d’Urso, l’attore ha spiegato che nemmeno lui sapeva i nuovi iPhone lanciavano l’Sos dopo una forte botta.

L’ex della Elia ha anche detto di non essere stato cacciato, ha confermato che tra loro c’è stata un’accesa discussione ma non è stato cacciato. Ha poi aggiunto: “Sono arrivate le forze dell’ordine e Antonella ha detto che io me ne dovevo andare perché era arrabbiata. Tu pensa che mi sono pure fermato a parlare con gli agenti in tranquillità”. La conduttrice gli ha fatto notare quanto fosse strana la cosa, lui ha però continuato a dire che le cose sono andate in questo modo. Sarà vero? Antonella Elia non ha ancora detto nulla in merito alle ultime dichiarazioni di Pietro Delle Piane.