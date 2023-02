Giaele De Donà contro il marito al GF Vip: “Ho la coscienza pulita”

Giaele De Donà al Grande Fratello Vip ha ricevuto una lettera da parte del marito Bradford Beck che l’ha non poco turbata. Lui le ha fatto notare che non si sta comportando bene nei confronti del loro matrimonio e che deve assumere un atteggiamento diverso se vuole davvero avere un confronto con lui nella casa più spiata d’Italia.

La gieffina dopo la puntata ha mostrato delusione e rabbia per le parole che il marito le ha scritto nella lettera. Non pensa che si sta comportando male e che sta sbagliando durante la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante il suo sfogo ha infatti detto che continuerà a comportarsi come sta facendo perché non sta facendo nulla di male. Tra le varie cose ha anche detto: “Quando è arrivata la prima lettera mi sono messa a piangere e stavo male. Ma adesso ho la coscienza pulita, so che non sto sbagliando nulla.”

Giaele De Donà pensa che Bradford Beck dovrebbe recarsi subito nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con lei e non ‘solo se si comporta bene’. Ci ha tenuto a precisare che con Andrea non c’è stato nulla per meritarsi le parole che le ha scritto, si è quindi chiesta cosa abbia fatto questa volta per farlo arrabbiare. Il marito accetterà di recarsi nella casa per un confronto? Questo al momento non è ancora noto, se ne saprà di più nelle prossime puntate del reality.

