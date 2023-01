Dopo la messa in onda della 29esima puntata del Grande Fratello Vip nella notte Luca Onestini si è lasciato andare ad uno sfogo contro Giulia Salemi. Il motivo? C’entrano i tweet che lei mostra in diretta durante ogni puntata. Il gieffino pensa che non sia imparziale dal momento che legge solo i messaggi negativi che la gente posa contro di lui.

Parlando con alcuni suoi compagni di avventura, tra le varie cose, ha detto: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto.” Pensa che magari mostra tre tweet di un tipo ma in realtà ce ne sono moltissimi altri che dicono l’opposto. A parer suo su di lui fanno vedere solo quelli negativi o nulla. Ha poi spiegato che nel reality fatto in Spagna le cose erano diverse, in ogni puntata mostravano due tweet per ogni concorrente, uno positivo e uno negativo, pensa che in questo modo sarebbe giusto e oggettivo.

Luca Onestini è convinto che i tweet li sceglie Giulia Salemi da sola, senza l’intervento degli autori. In più pensa che nei suoi confronti la scelta sia influenzata dal fatto che sia amica della sua ex, Soleil Sorge. Nella prossima puntata lei replicherà alle accuse del gieffino? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

