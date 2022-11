Tanta è la delusione che Nikita Pelizon sta provando al Grande Fratello Vip, sperava che tra lei e Luca Onestini potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia ma al momento lui non sembra ricambiare il suo interesse. Fino ad ora lei non aveva mostrato interesse per nessuno dei concorrenti della settima edizione del reality, le cose sono cambiate quando il gieffino ha fatto il suo ingresso nella casa.

La gieffina senza troppi giri di parole ha detto ad Onestini che era entrata nella casa più spiata d’Italia per pensare solo a se stessa, da quando però c’è lui tutto è cambiato. Ha poi confessato: “Da parte mia c’è attrazione e lo ammetto“. Lui però non ha ricambiato il suo interesse, in confessionale ha poi rivelato che Nikita Pelizon è una bella ragazza ma ad oggi lui non prova nulla.

Dopo aver parlato con Luca Onestini la gieffna ha avuto un crollo emotivo e si è lasciata andare ad un lungo sfogo in confessionale. Tra le varie cose ha detto di essersi fatta un trip mentale di cose che non stanno accadendo, nella sua testa si dice di ignorarlo ma non ci riesce. La gieffina ha continuato dicendo che è la prima volta che si espone con un ragazzo ed è anche la prima volta che un uomo le dice che va con i piedi di piombo. Solitamente piace esteticamente e quindi vogliono conoscerla e piace anche dentro. Nikita Pelizon ha poi concluso dicendo: “Forse mi sono esposta e non è una cosa che faccio. E mi sono sentita rifiuta.”

