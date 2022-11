Luca Onestini svela perché è finita con Ivana: “Rapporto incrinato”

Luca Onestini è da poco approdato al Grande Fratello Vip per la seconda volta nei panni di concorrente. La prima volta partecipò al reality nel 2017 durante la seconda stagione, dove si innamorò di Ivana Mrazova. L’intesa e la complicità tra loro fu palese sin dall’inizio, fuori dalla casa più spiata d’Italia scoppiò presto l’amore.

Per anni sono apparsi molto complici e innamorati sui social, col tempo però le cose sono cambiate e hanno deciso a malincuore di prendere strade diverse. Ieri al Grande Fratello Vip il gieffino ha rivelato i motivi che li hanno spinti a dirsi addio. Parlando con alcuni suoi compagni di avventura ha fatto sapere che la storia d’amore con Ivana Mrazova è durata tre anni e mezzo. Ha definito l’ex compagna una bellissima persona, buona di cuore e simpatica, lui era convinto che fosse la donna della sua vita. Le cose hanno però preso una brutta piega durante la pandemia, lui stesso ha spiegato: “Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato.”

Luca Onestini ha poi raccontato che molti momenti del Covid non li hanno trascorsi insieme, infatti hanno vissuto periodi separati. Nonostante tutto continua a conservare un bellissimo ricordo della sua storia d’amore con Ivana Mrazova. A detta sua quando erano insieme non si annoiavano mai, la sintonia era tanta. Il gieffino ha continuato dicendo che nelle cose importanti erano simili, quando però hanno visto che entrambi sono caduti alla prima difficoltà non sono riusciti a superarla e si sono lasciati. Onestini ci ha tenuto a precisare che nel suo cuore l’ex fidanzata avrà sempre un posto speciale e ha ribadito che la loro storia d’amore è stata davvero bella.

