Luca Onestini e Ivana Mrazova, storia finita: messaggi contrastanti

Nelle ultime ore sta facendo non poco discutere la fine della storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. In molti ricorderanno sicuramente che la loro bellissima relazione era nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, durante la seconda edizione. Finito il reality avevano deciso presto di andare a convivere, non volevano più stare lontani.

Per anni hanno travolto i loro tantissimi fan con il loro amore, la loro complicità e la veridicità dei loro sentimenti. Ad oggi, però, i due non sono più una coppia. Già da mesi si parlava della loro possibile crisi, ai loro più attenti seguaci non era sfuggito il fatto che fossero troppo distaccati, ormai non si mostravano più nemmeno insieme sui social. Nonostante i fan li avessero riempiti di domande Ivana Mrazova e Luca Onestini non avevano mai parlato di ciò che stesse accadendo al loro rapporto.

L’annuncio della rottura è arrivato ieri, a spiegare ai fan come stanno le cose tra loro è stato l’ex gieffino. Sul suo profilo Instagram ha postato una romantica foto che lo ritrae con l’ex compagna e ha fatto sapere che la loro storia d’amore è stata stupenda e dentro si porterà sempre i ricordi e i momenti più belli con un sorriso.

Luca Onestini annuncia sui social la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova, lei non ci sta e replica

Ai fan Luca Onestini ha poi rivelato che semplicemente le cose a volte prima cambiano e poi finiscono. A detta sua ci hanno provato e riprovato, si sono aspettati e supportati ma col tempo hanno capito che purtroppo le loro strade dovevano separarsi.

Qualche ora fa anche Ivana Mrazova ha parlato sui social della fine della sua storia d’amore con Luca Onestini. La sua versione però è stata un’altra, a parer suo non è vero che ci hanno provato e riprovato. Lei stessa ha detto: “Non ci siamo aspettati e supportati, non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima.” Per poi concludere: “Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui.”

