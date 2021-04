Francesca Lodo in lacrime all’Isola dei famosi: c’entra Vallettopoli

Francesca Lodo non è riuscita a trattenere le lacrime ieri sera all’Isola dei famosi, durante la nona puntata del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. La naufraga ha ricevuto una lettera da parte della madre, in questa le ha chiesto scusa per non averla supportata in uno dei momenti più delicati e difficili della sua vita. A detta sua è sempre stata una donna forte, la vita l’ha messa a dura prova ma lei si è sempre rialzata.

La donna le ha chiesto scusa per non esserle stata accanto in quel momento e per non averle tenuto la mano. Mentre ascoltava le parole della madre la naufraga è scoppiata a piangere. Alla padrona di casa ha spiegato che il riferimento era all’inchiesta Vallettopoli. Francesca Lodo ha fatto sapere che la madre non aveva perdonato alcune sue affermazioni che la fecero passare come la persona che non era. Ha poi continuato dicendo di essere rimasta sola in quel momento perché tutti le voltarono le spalle.

Francesca Lodo in lacrime parla di Vallettopoli all’Isola dei famosi

A Ilary Blasi Francesca Lodo ha detto di essere uscita dal mondo della televisione con lo scopo di dimostrare a tutti la persona che è realmente e non quella che la gente ha pensato che fosse. La lettera della madre ha commosso moltissimo la naufraga, non riusciva infatti a smettere di piangere. Quello legato alla vicenda Vallettopoli fu un periodo davvero difficile per lei, con il passare del tempo se lo è però lasciato completamente alle spalle.