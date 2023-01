È andata in onda ieri, lunedì 23 gennaio 2023 la 29esima puntata del Grande Fratello Vip, durante il momento delle nomination palesi Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana Marzoli. I due nella casa più spiata d’Italia sono diventati amici, un’amicizia che Antonella Fiordelisi di certo non approva dal momento che non riesce ad andare d’accordo con la gieffina.

Le due si punzecchiano continuamente nella casa, spesso l’influencer campana ha accusato il fidanzato di non stare dalla sua parte durante i litigi. Glielo aveva promesso e lo ha fatto, il volto di Forum ha nominato l’amica dicendo però di fare fatica a farlo. Si è giustificato dicendo che non accetta il fatto che continui a metterlo in mezzo quando discute con la Fiordelisi dicendo che sta con lui solo perché Antonino Spinalbese le ha dato un palo.

Senza dire nulla alla fidanzata al termine della puntata Edoardo Donnamaria è andato a parlare con Oriana Marzoli, alla quale ha detto di aver visto in lei alcune cose che non gli sono piaciute. Ha però chiaramente detto di non essere felice di averla nominata, dopo averlo fatto infatti se ne è pentito. Alla gieffina ha detto: “Se avessi saputo che saresti andata in una nomination come questa non ti avrei nominato.” La Marzoli più volte gli ha detto di esserci rimasta male, gli ha però detto che gli vuole davvero bene.

