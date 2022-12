GF Donnamaria si allontana da Antonella: “Non la voglio una così”

Le cose tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non migliorano al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore è scoppiato tra loro un nuovo litigio e questa volta sembra che la relazione potrebbe davvero finire. Il gieffino è rimasto indignato davanti al comportamento della fidanzata che per imitare Oriana Marzoli nella casa si è messa in perizoma e ha avuto volgari atteggiamenti con Spinalbese.

Sfogandosi con Edoardo Tavassi il gieffino ha chiaramente detto di non voler più stare male per Antonella Fiordelisi, ha poi detto di non essere mai stato con una persona così. Su tutte le furie ha aggiunto: “No ma io sono sicuro, non ci voglio stare con una persona in quella maniera.” Riferendosi alla fidanzata Edoardo Donnamaria ha detto che forse su di lei si è sbagliato, aveva visto altro all’inizio. Ha anche ribadito che non vuole una donna come lei accanto a lui.

Dopo lo sfogo Edoardo Donnamaria è rimasto a dormire nel van, lì l’ha raggiunto Antonella Fiordelisi ma lui le ha chiaramente detto di voler prendere le distanze perché non vuole che il suo umore continui a dipendere da lei. Si è detto stufo dei suoi comportamenti, le ha poi detto che da adesso può fare ciò che vuole. La gieffina riuscirà a fargli cambiare idea o la loro storia d’amore è davvero finita? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

