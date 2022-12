Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continuano a litigare al Grande Fratello Vip, sono in molti a pensare che non ci sia un futuro per la coppia. Negli ultimi giorni i due si sono scontrati perché lei non ha gradito che lui abbia abbracciato Oriana Marzoli dopo che impedisce a lei di essere affettuosa con Spinalbese.

Nella notte il gieffino si è recato proprio nella camera di Oriana e si è lasciato andare ad un lungo sfogo che non promette nulla di buono. Alla Marzoli ha confessato che certi comportamenti della fidanzata non può sopportarli ancora a lungo, per lei ha già sopportato di tutto. A detta sua la spinta che aveva prima verso di lei oggi inizia a mancare e questo è un bruttissimo segno. Ha poi aggiunto che fa delle cose ripetute nel tempo che diventano pesanti e gravi.

Edoardo Donnamaria alla Marzoli ha poi detto di aver spiegato molte volte ad Antonella Fiordelisi che gli dava fastidio il fatto che facesse la cretina con Spinalbese, perché all’inizio lei voleva Antonino e c’è stato un passato con lui che l’ha fatto stare male. Il fatto che lei usi l’hair stylist per provocarlo per lui è gravissimo, simile ad un tradimento. Ha poi concluso dicendo: “Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”. Il giffino inizia ad essere stanco dell’atteggiamento della fidanzata, la storia d’amore tra loro potrebbe giungere presto al capolinea? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

