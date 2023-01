I litigi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono praticamente all’ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Da qualche giorno i due stanno vivendo un nuovo momento di crisi sentimentale. A farli scontrare è stato di nuovo il rapporto che lui ha con Oriana Marzoli.

Durante l’ultima puntata il gieffino ha nominato l’amica ma quando ha scoperto che dovrà fare i conti con una difficile nomination c’è rimasto malissimo ed è andato da lei per un confronto. Alla gieffina ha chiaramente detto di essersi pentito, cosa che non è stata affatto gradita dalla sua fidanzata. Dopo diversi battibecchi nella casa più spiata d’Italia i due si sono allontanati senza più rivolgersi la parole per quasi 24 ore.

L’atteggiamento che ha avuto la Fiordelisi non è piaciuto ad Edoardo Donnamaria, durante una chicchiera con Milena ci ha tenuto a precisare che quando le rivolge delle critiche lo fa perché vorrebbe che lei cambiasse determinate cose, soprattutto per se stessa. Ha continuato dicendo che non può certo darle sempre ragione come lei vorrebbe. Riferendosi poi ai litigi scoppiati con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip il gieffino ha poi rivelato: “Se in puntata fanno credere che sono il cattivo che si è avvicinato ad Oriana io vi giuro che abbandono il gioco“.

