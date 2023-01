Edoardo Donnamaria contro Antonella: le offensive frasi del gieffino

È sempre stato altalenante il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tantissimi sono stati fino ad ora i litigi scoppiati tra loro nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’ultima discussione hanno deciso di mettere di nuovo fine alla loro storia d’amore.

Da quando si sono allontanati il gieffino sta spesso parlando della loro rottura con i suoi compagni di avventura. Nelle scorse ore parlando dell’ex fidanzata ha pronunciato frasi davvero offensive. In più occasioni la Fiordelisi si è avvicinati agli altri ragazzi della casa per far ingelosire Edoardo, un atteggiamento che lui non riesce proprio a tollerare. Durante uno sfogo contro la gieffina Donnamaria ha detto: “Quella si butta addosso ad Andrea e balla come un t***a, una pu**ana.” Ha ribadito che per fargli un dispetto continuerà ad abbracciare gli altri gieffini e a fare la ‘scema’.

Edoardo Donnamaria ha continuato dicendo che se potesse cancellare una cosa del suo 2022 questa sarebbe proprio Antonella Fiordelisi. A detta sua nella vita si augura molto meglio di lei e non certo ‘questo schifo’, ha poi aggiunto che per fortuna tutti hanno visto lo schifo che fa. Visibilmente infastidito ha concluso dicendo: “Per me è vomito, vomito, uno scatarro, catarro e diarrea.”

