Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: “Se lo fa la denuncio”

Nervi ancora molto tesi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, da giorni continuano a litigare e sembra che questa volta la loro storia d’amore sia davvero giunta al capolinea. Nella notte i due hanno provato ad avere un chiarimento, ma mentre si confrontavano è scoppiata l’ennesima scintilla che ha spinto la gieffina a troncare la loro storia d’amore.

Sfogandosi con alcuni suoi compagni di avventura il gieffino ha rivolto dure critiche all’ex fidanzata dicendo che nella casa fa la vittima, in più occasioni l’ha anche beccata mentre faceva finta di piangere. A detta sua ha tanti atteggiamenti che non sono reali, li costruisce per il gioco. Ha poi continuato dicendo che è una persona pericola, capace di inventarsi che le ha messo le mani addosso durante un momento di rabbia.

Edoardo Donnamaria pensa che se per passare per vittima lo accusa di averle messo le mani addosso è un fatto gravissimo. Ha poi aggiunto: “Lei è disposta ad affossarmi per passare da vittima .Io la denuncio se lunedì in puntata dice che le ho messo le mani addosso.” Il gieffino ha poi fatto sapere che con una donna così non vuole avere più nulla a che fare. Questa volta la rottura è davvero definitiva? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

