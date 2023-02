Donnamaria lascia Antonella, lei sbotta: “Stavi con me per la coppia…”

Edoardo Donnamaria non ha mai nascosto di provare gelosia per il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Dopo la messa in onda della 33esima puntata del reality di lunedì 13 febbraio è scoppiata l’ennesima discussione tra i due. Lui non ha affatto gradito che mentre erano in confessionale la fidanzata abbia leccato la panna dal cucchiaio che le ha porto l’ex di Belen.

Visibilmente infastidito il volto di Forum ha detto che senza le telecamere non sa cosa potrebbe fare Antonella, di lei non si fida. I due hanno dormito in letti separati e durante il giorno di San Valentino la tensione tra loro è aumentata sempre di più. Ad un certo punto Edoardo Donnamaria ha chiesto alla ‘fidanzata’ di togliere dalla stanza tutte le sue cose perché la reputa una ragazzina e non vuole avere più niente a che fare con lei.

Antonella Fiordelisi su tutte le furie gli ha urlato che le ha rovinato San Valentino, ha poi insinuato che lui ha trovato la giusta scusa per lasciarla. Ha poi detto: “Sei un falso. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello.” Lui ha replicato dicendo che la stava mollando e che non vuole più vederla. Lei poco dopo sfogandosi con alcuni gieffini ha detto che l’amore non funziona così, che non è un tira e molla, ha poi concluso dicendo che la fa stare male.

