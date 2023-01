È scoppiato l’ennesimo scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì su Canale 5 il gieffino ha nominato Oriana Marzoli ma se ne è subito pentito quando ha capito che si trattava di una nomination difficile. Dopo la diretta ci ha tenuto infatti ad avere un chiarimento con lei dicendole di essere dispiaciuto per aver fatto il suo nome alle nomination palesi.

Il gesto del gieffino non è affatto piaciuto alla fidanzata, quest’ultima ha un rapporto alquanto conflittuale con la Marzoli. Di fronte alla rabbia di Antonella e alle sue accuse il volto di Forum le ha detto di essere libero di provare dispiacere se una persona a cui vuole bene deve affrontare una difficile nomination. Ci ha tenuto a precisare che lui non fa affatto il carino con tutti nella casa come lei vuole far credere. Quando ha ribadito che vuole bene ad Oriana la Fiordelisi si è girata dall’altra parte dicendogli di non volerlo più vedere.

Su tutte le furie Edoardo Donnamaria ha detto alla fidanzata che cane lo dice a sua sorella, le ha dato dell’imbecille e le ha anche detto che deve vergognarsi. Mentre discutevano Antonella Fiordelisi ha anche rivolto una grave accusa al gieffino dicendo che le ha messo le mani addosso, lui subito negato dicendo: “Ma quali mani addosso. Ma metti la testa a posto che stai bruciata”.

LEGGI ANCHE -> Oriana Marzoli, Donnamaria la nomina ma si pente: cosa ha detto il gieffino