Non si placa la tensione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. All’inizio le due stavano diventando amiche, dopo un po’ però il loro rapporto ha preso una brutta piega e non sono più riuscite ad andare d’accordo. Continuamente si punzecchiano e attaccano nella casa più spiata d’Italia, l’influencer campana non sopporta nemmeno che sia diventata amica con il suo fidanzato. A causa della loro amicizia, infatti, continua spesso a litigare con Edoardo Donnamaria.

Nelle scorse ore sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato un altro aereo di supporto per Oriana Marzoli. Con ironia Antonino Spinalbese ad Antonella Fiordelisi ha detto: “Hai realizzato che non se ne va, eh?“ Lei ha replicato dicendo che la gieffina è stata brava in questo con Daniele, pensa che ha fatto le cose giuste per restare nella casa più spiata d’Italia.

Per la Fiordelisi è scontato che Oriana Marzoli non uscirà, crede che tutto quello che poteva usare l’ha usato. Anche la ship con Daniele Dal Moro a parer suo l’ha fatta a posta perché in realtà non le importa nulla. Anche Davide Donadei ha commentato dicendo che spera che non sia così, lui infatti si augura che la Marzoli venga eliminata dal reality.

