Alcuni concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip sono risultati positivi al Covid, i telespettatori credevano che anche Daniele Dal Moro avesse contratto il visur, il motivo? Perché per ore ieri è sparito dalla casa più spiata d’Italia. Quando però è tornato ha rivelato di essere stato portato in ospedale in ambulanza, non ha però potuto dire altro.

Poco dopo il gieffino durante una chiacchierata con George Ciupilan si è lasciato sfuggire una frase che ha preoccupano non poco i suoi fan e i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Queste le sue parole: “Io sono a un passo dalla morte.” Lui stesso però ha fatto chiarezza, le sue parole erano figurative, non intendeva dire che sta davvero male a livello di salute.

All’amico ha detto che al Grande Fratello Vip si comporta come lui, sta molto sulle sue. A parer suo però non dovrebbe prendere esempio da lui perché si è definito ‘un vaso rotto’, per poi dire di essere ad un passo dalla morte. Daniele Dal Moro ha continuato dicendo che lui dopo il reality tornerà alla sua vita. A George invece ha consigliato di sfruttare questa occasione e di fregarsene dei rischi, perché è un ragazzo giovane e potrebbe essere utile.

