Patrizia Rossetti al GF Vip svela: “Non lo faccio da quattro anni”

I concorrenti della settimana edizione del Grande Fratello Vip sono entrati nella casa più spiata d’Italia da meno di 24 ore ma le prima rivelazioni sono già saltate fuori. Una delle confessioni fatte durante la notte arriva da Patrizia Rossetti e riguarda la sua vita privata. Mentre chiacchierava con alcuni gieffini ha confessato che non fa l’amore con un uomo da quattro anni.

Senza giri di parole la nota conduttrice e opinionista ha infatti detto: “Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno.” Parlando con Antonino Spinalbese e Luca Salatino ha rivelato perché non riesce ad aprirsi a nuove relazioni. Ha fatto sapere che le occasioni non le mancano, sui social molti giovani ragazzi la corteggiano ma lei è diventata molto esigente, probabilmente anche a causa della sua età. Parte sempre dal presupposto che anziché accontentarsi preferisce stare da sola. La gieffina ha poi detto che ha bisogno di essere corteggiata, amata e coccolato, di certo non vuole un rapporto tanto per.

Patrizia Rossetti pensa che nel loro ambiente non sia poi così facile, le sue amiche si divertono su Tinder ma lei non può farlo perché è ‘la Rossetti’. Ha poi raccontato che l’ultima volta il suo corteggiatore aveva trent’anni e le diceva che non le importava la differenza d’età, pensa però che la sua intenzione fosse solo quella di portarla a letto. Tra le varie cose ha poi concluso dicendo: “A me non basta una nottata e via, voglio anche altro. Uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? È inutile, io non voglio quello”.

