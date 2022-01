GF Vip: Jessica e Sophie difendono Soleil dalle critiche

In questi ultimi giorni, gli inquilini della casa del GF Vip sono sempre più divisi in fazioni diverse.

Da una parte ci sono Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo che sostengono e difendono Delia Duran, dall’altra Jessica Selassié e Sophie Codegoni in difesa di Soleil Sorge.

Soprattutto Miriana, infatti, ha preso le parti di Delia, scagliandosi contro Soleil.

Sophie e Jessica hanno fortemente criticato il loro modo di fare, dicendo a Miriana di essere poco obiettiva con Delia.

GF Vip: la casa divisa

Nella casa del GF Vip tutto è iniziato sabato quando Nathaly ha criticato e accusato Miriana e altre di parlare ancora con Soleil. Un comportamento che non è piaciuto a Jessica, che ha difeso l’influencer: “Basta, ognuno ha dei pregi e dei difetti. Non possiamo sempre puntare il dito contro una ragazza. Questa ha la mia età e si ritrova tutti contro di lei, parliamo umanamente, non ha ammazzato nessuno. Non esageriamo”.

Jessica, poi, ha riferito la conversazione a Sophie Codegoni: “A me non dispiace stare con Sole. Poi che tutta la casa sia contro di lei e che la lascino da sola non mi piace, isolarla non è giusto. Io sono la prima a dire che dovrebbe chiarire con Manila, ma a me Sole non mi ha fatto niente e lo ripeto mille volte”.

Sophie, nelle ultime ore, ha criticato anche il comportamento esagerato e fuori luogo assunto da Miriana nei confronti di Soleil.

Tensioni e scontri

“Dai ma hai visto il confessionale che ha fatto Miriana? Secondo me dovrebbe essere un po’ più oggettiva, perché lei dice a prescindere di supportare Delia per andare contro Soleil“, ha detto Sophie a Jessica, criticando la Trevisan.

“Miriana continua ad andare contro Sole. Non è d’accordo con me, sul fatto che io credo che Delia sia d’accordo con Alex per questo teatrino. Concordo con te sul fatto che Miriana stia dalla parte di Delia per il fatto di Sole. Poi secondo me a un certo punto visto che Sole ha avuto i dubbi sulla veridicità di tutto, ha detto ‘ok stai giocando, gioco pure io’. Ecco perché lei l’ha baciato quel giorno” ha concluso la Selassié.