Alex Belli e Davide Silvestri al GF Vip: “Sono innamorato di te”

Alex Belli ha rivelato a Davide Silvestri che potrebbe essere innamorato di lui.

Ricordiamo il bacio tra i due più di un mese fa.

Nelle ultime ore, la confessione, dopo un lungo discorso in cui l’attore faceva chiarezza su come può essere possibile amare due donne in contemporanea.

“Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei?

Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’.

Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo“.

La dichiarazione a Davide

Alex, a questo punto, sottolinea che la stessa chimica potrebbe esserci anche con Davide. “Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente. Quanto abbiamo riso io e te.

Ma tu mi hai capito davvero? Ti voglio tanto bene“.

Alex Belli e la notte di passione con Soleil

Soleil e Alex si sono lasciati andare alla passione sotto le coperte.

Le telecamere hanno ripreso la scena dei due, il suono dei baci era palese.

Alex, in sauna con Miriana Trevisan, ha ammesso di non riuscire a ‘fare meno’ con Soleil.

Per farlo dovrebbe uscire dalla casa ed è per questo che è intenzionato ad abbondonare il reality il 13 dicembre, giorno in cui sarebbe dovuto finire il reality.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata prolungata fino a marzo 2022.

L’attore ha detto che nella casa più spiata d’Italia funziona perché non hanno altro da fare. Alex è consapevole di aver oltrepassato il limite con la ragazza e che il suo comportamento sta ferendo non poco la moglie.

Se al suo posto ci fosse stata Delia Duran cosa avrebbe fatto?

A questa domanda ha così risposto: “Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica. Se lei mi dicesse di uscire con lei andrei via subito”.

La fuga della Duran

All’esterna della casa del Grande Fratello, Delia Duran ha preso una decisione.

La modella venezuelana ha annunciato sui social una scelta: “Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato” ha scritto.

“Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano”, scrive Delia, decidendo di prendersi un momento di pausa dalla storia con il compagno.