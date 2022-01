Grande Fratello Vip: Delia Duran ha un copione nell’armadio?

Colpo di scena all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié, in giardino, ha sollevato alcuni dubbi, raccontando di aver visto Delia Duran nascondere qualcosa nell’armadio, come se stesse leggendo.

Anche Manila Nazzaro ha confermato di aver visto qualcosa, sostenendo di non essere l’unica a pensare questa teoria.

“Prima sono entrata in camera e ho visto che Delia aveva una mano sull’anta dell’armadio e un’altra come se stesse leggendo una cosa“, ha detto Jessica a Lulù e Manila.

“Quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano” ha aggiunto.

Manila conferma il racconto, certa che anche in un’altra occasione Delia avrebbe fatto un gesto simile: “L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me ha qualcosa in quell’armadio. Ha qualcosa che legge, sono sicura“.

Il copione di Delia al Grande Fratello Vip

In seguito ai dubbi, Manila Nazzaro ha chiesto direttamente a Delia delucidazioni su questo gossip che aleggia nella casa più spiata d’Italia.

“Ho detto a Delia che doveva aiutarmi a svelare un mistero che c’è in casa.

Anche in confessionale mi chiedono, dunque ho la responsabilità di chiarire questa cosa a tutto il mondo“, ha detto con tono ironico.

“Le ho chiesto ‘Che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Magari una lettera, perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina. E lei mi ha detto che potevo anche controllare“, continua Manila.

“Le ho detto scherzando che avevo il dovere di controllare. Ma non c’è niente. Ha tre vestiti lì attaccati. Perché lei non usa il reggiseno. Ma io ridevo“.

Alex Belli e l’amicizia con Stella

Stella, amica da anni di Alex Belli, nell’intervista continua la sua difesa nei confronti dell’attore.

La ragazza da anni lavora per lui come assistente di Axbstudio, condividendo tanto, lavoro e amicizia ma anche idee sull’amore.

“Dobbiamo capire che ognuno di noi può avere un suo punto di vista e quello di Alex è che l’Amore vuol dire libertà e non possesso”, spiega Stella.

«Anche se una persona è sposata, o fidanzata, può amare lo stesso un’altra persona chiaramente in forme diverse. Delia ha sempre capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che è, con le sue diverse sfaccettature, come del resto lo è anche lei. Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro“.