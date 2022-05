Sonia Bruganelli, il figlio Davide nel cast del GF Vip? Parla lei

Sonia Bruganelli ha ricoperto i panni di opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In molti l’hanno amata, altri invece non le hanno risparmiato critiche e attacchi, nella prossima edizione però non ci sarà. Lei stessa dopo il reality aveva rivelato che si è trattata di una bella esperienza che però non intende ripetere.

Nella casa più spiata d’Italia potremmo però vedere il figlio, Davide Bonolis. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 25 maggio, ha infatti rivelato che sogna di partecipare al reality. Dopo aver detto che suo figlio è un fan della trasmissione ha aggiunto: “A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere.” La moglie di Paolo Bonolis ha fatto sapere che Alfonso Signorini è già al corrente del desiderio del figlio. Ha poi detto: “Davide al GF Vip? Deciderà lui.”

In merito poi all’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip come opinionista ha ammesso che il reality le ha dato una popolarità che prima non aveva. Ci ha tenuto però a precisare che nel suo modo di raccontarsi sui social non è cambiato nulla. Sonia Bruganelli è tornata alla sua quotidianità e al suo lavoro, ha fatto sapere che il format I Libri di Sonia è giunto alla sesta stagione e andrà in onda su Mediaset Infinity a settembre.

