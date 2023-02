Donnamaria contro Sonia Bruganelli: “Bruciata e controcorrente”

Le parole di Sonia Bruganelli non sono andate affatto giù a Edoardo Donnamaria. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip lo ha infatti accusato di essersi avvicinato ad Antonella Fiordelisi perché lui non aveva nessun tipo di personalità. Solo restando accanto a lei a parer suo ha potuto attirare l’attenzione e significare qualcosa.

Nelle scorse ore mentre chiacchierava con la Fiordelisi il gieffino si è scagliato contro l’opinionista, pronunciando parole molto forti. Tra le varie cose ha infatti detto: “Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente.” Quando Antonella ha preso le difese dell’opinionista Edoardo Donnamaria le ha detto che lei e la Bruganelli sono simili, precisando che il suo non è un complimento. Le ha poi detto che se vuole fare tutto quello che ha fatto lei deve sposare Bonolis, alludendo al fatto che se ha fatto carriera è solo grazie al marito.

Antonella Fiordelisi gli ha fatto notare che molte donne sposate con uomini importanti non fanno nulla, perché prima di tutto bisogna essere capaci. A quel punto il gieffino ha fatto un passo indietro dicendo che in realtà non conosce la carriera di Sonia Bruganelli. Ha poi concluso dicendo: “Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate“. Ci sarà un nuovo scontro tra l’opinionista e Edoardo Donnamaria nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Sono in molti a pensare che lei non resterà in silenzio dopo le dure parole del gieffino.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, l’ex di Antonella Fiordelisi nuovo concorrente: il padre si ribella