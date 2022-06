GF Vip 7, Sonia Bruganelli farà di nuovo parte del cast: l’indiscrezione

Mancano pochi mesi alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini tornerà in onda su Canale 5 da settembre con la settimana edizione. Da settimane non si fa che parlare del probabile cast e di chi affiancherà il conduttore nei panni di opinionista. Stando alle indiscrezioni trapelate su TvBlog in una delle famose poltrone rosse ci sarà per la seconda volta Sonia Bruganelli, nonostante lei abbia più volte detto che non sarebbe tornata nello studio del reality come opinionista.

Sembra che il lungo corteggiamento di Signorini abbia fatto cambiare idea alla moglie di Paolo Bonolis. Il noto portale ha ricordato che Sonia Bruganelli in una passata intervista aveva rivelato che avrebbe ricoperto il ruolo di opinionista solo se fosse stata da sola. Questa però sembra un’ipotesi improbabile, infatti quasi sicuramente ci sarà anche un’altra e un altro opinionista al suo fianco.

Al momento non è noto chi sarà l’altro commentatore durante la settimana edizione del Grande Fratello Vip, ma la presenza di Sonia Bruganelli sembra essere ad oggi una certezza. Né lei né la produzione ha però rotto il silenzio per confermare o smentire l’indiscrezione, manca quindi ancora l’ufficialità. Non è stata invece riconfermata nei panni di opinionista Adriana Volpe. Lei in più occasioni aveva rivelato che avrebbe accettato volentieri di tornare negli studi del reality se la produzione glielo avesse proposto. Tv Blog ha poi rivelato la data di inizio del reality. Sembra infatti che andrà in onda su Canale 5 in prima serata lunedì 19 settembre.

