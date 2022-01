Sophie Codegoni, la rivelazione al GF Vip spiazza: la regia la censura

Al centro dell’attenzione del gossip e dei telespettatori del Grande Fratello Vip nelle ultime ore Sophie Codegoni. Nella casa più spiata d’Italia ha avuto spesso i riflettori puntati su di lei, non solo per i vari litigi con Soleil Sorge ma anche per i flirt intrapresi negli ultimi mesi. Dopo settimane di corteggiamento l’ex tronista di Uomini e Donne aveva ceduto alle avances di Gianmaria Antinolfi. Tra i due era scoppiata una forte passione che però non è durata a lungo.

Non appena è entrato Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip la gieffina ha subito manifestato un forte interesse nei suoi confronti. Da un po’ i due si sono lasciati travolgere dalla passione, nella casa si scambiano continuamente coccole, tenerezze e baci infuocati. Nelle scorse ore Sophie Codegoni è finita di nuovo sotto i riflettori, questa volta però la sua vita sentimentale non c’entra. Cosa è successo? Alcune sue forti dichiarazioni hanno spinto la produzione ad intervenire.

Gli autori non hanno infatti gradito le parole di Sophie Codegoni, ma cosa ha detto nella casa più spiata d’Italia? Ha puntualizzato che nelle precedenti edizioni quando venivano dette delle cose gravi e offensiva in automatico c’era la squalifica. Pensa però che quest’anno non sono stati presi provvedimenti nei confronti di coloro che si sono lasciati sfuggire gravi affermazioni, si riferiva soprattutto a Katia Ricciarelli. Tra le varie cose ha detto: “Questo programma mi piaceva quando venivano dette cose gravi e te ne andavi. Oggi invece ti domandano ‘che intenzioni avevi?’ ovvio che rispondi nessuna intenzione.”

In seguito alle sue affermazioni Sophie Codegoni è stata immediatamente chiamata in confessionale dalla regia del Grande Fratello Vip. È stata bacchettata per ciò che ha detto nella casa? Non ci resta che attendere per saperne di più.