GF Vip, Katia Ricciarelli gaffe contro Urtis: “È una donna”

Non si placano le polemiche contro Katia Ricciarelli a causa delle gravi affermazioni che negli ultimi giorni si è lasciata sfuggire al Grande Fratello Vip. Tantissime sono state le critiche nei suoi confronti per via delle offese rivolte a Lulù Selassié. La gieffina durante un acceso battibecco le ha detto di tornare nel suo paese e di studiare. Parole che in moltissimi non hanno preso affatto bene, l’hanno infatti accusata di essere razzista.

Al Grande Fratello Vip la Ricciarelli ha continuato ad offendere la principessa etiope. Durante una chiacchierata con alcune sue compagne di avventura la Soprano ha detto di non provare invidia per la fisicità delle altre donne, lei sta bene con il suo corpo. Ha poi detto che ‘si sparerebbe’ se fosse come Lulù. Dopo le sue affermazioni Soleil Sorge l’ha subito ripresa dicendo che non è corretto offendere l’aspetto estetico degli altri. Le polemiche non sono però finite, Katia Ricciarelli ha fatto infatti un altro scivolone nella casa più spiata d’Italia, questa volta ai danni di Giacomo Urtis. Cosa ha detto? Lo ha etichettato come una donna.

È successo quando il nuovo gieffino Kabir Bedi ha chiesto se la regola era che il noto chirurgo dei vip e Valeria Marini andassero insieme in bagno. La showgirl stellare ha detto: “Quando sei legato sì”. Subito dopo Katia Ricciarelli si è avvicinato a lui e ha detto: “Sì, ma bisogna dirglielo, in fondo sono due donne“. L’ennesima gaffe fatta al Grande Fratello Vip ha fatto scoppiare nuove polemiche sui social. Moltissimi utenti l’hanno infatti accusata di essere anche omofoba oltre che razzista. La gieffina rischia la squalifica? Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality, in molti si aspettano che Alfonso Signorini parlerà della questione e che vengano presi dei provvedimenti disciplinari per le gravi offese fatte nella casa.

