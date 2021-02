Giacomo Urtis confessa: “Alla mia ex ho chiesto un figlio ma…”

Giacomo Urtis in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 17 febbraio 2021, si è lasciato sfuggire alcuni curiosi retroscena che riguardano la sua vita privata. Da poco il noto chirurgo dei vip ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha cercato di farsi conoscere meglio dai telespettatori. Tantissimi sono i consensi che ha ricevuto, con il suo modo di fare e il suo carattere ha conquistato moltissime persone.

Al settimanale Chi Giacomo Urtis ha rivelato di aver avuto in passato un’importante storia d’amore con una donna di nome Elena, sono stati insieme per tredici anni. Ad oggi i due continuano ad avere un rapporto speciale, si sentono sempre. I due stavano per convolare a nozze, a chiudere la loro relazione fu lui dopo aver conosciuto all’aeroporto di Alghero un ragazzo noto del mondo dello spettacolo. L’ex gieffino ha raccontato di essersi presentato quando si sono ritrovati vicini, nonostante il ragazzo solitamente non dà confidenza a nessuno. Dopo essersi scambiati il numero di telefono gli chiese di andare a trovarlo a Milano, dopo pochi giorni andarono a vivere insieme.

Giacomo Urtis voleva un figlio con Elena, ecco cosa ha raccontato l’ex gieffino

Giacomo Urtis per tre anni ha vissuto una storia d’amore segreta con il ragazzo, ha poi messo fine alla sua relazione con Elena per telefono. A detta sua non andavano più d’accordo, erano innamorati ed è per questo che lei ha sofferto molto. L’ex gieffino ha poi svelato di aver chiesto anche un figlio all’ex fidanzata, lei però disse di no. Lui stesso ha raccontato: “Sicuramente Elena è l’amore della mia vita ancora oggi. Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio. Ho chiesto di fare un figlio, ma mi ha detto di no”. Da tempo Urtis sogna di diventare padre e spera che prima o poi riuscirà a realizzare questo grande desiderio.